Begeisterndes Faschingskonzert

Die Mitwirkenden der Rheintalischen Musikschule verwandelten den Reichshofsaal in ein Konzerthaus und wurden für die Darbietungen mit herzlichem Applaus belohnt.

Lustenau Seit 2011 geht im Fasching das Konzert über die Bühne, bei dem sich dieses Mal von den jüngsten bis zu den erfahrensten Musizierenden über 100 Mitwirkende präsentierten. Einmal mehr eröffnete das Kinderorchester unter der Leitung von Markus Ellensohn den Abend und die Zuschauer hielten den Atem an, als die kleinen Musikschülerinnen und –schüler freudig mit einem Menuett von Richard Meyer loslegten. Die Herzen flogen den Kindern zu, als sie mit das Stück „What shall we do with a drunken sailor“ zum Besten gaben.