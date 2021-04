Beeriges für den Hausgarten

Beerensträucher und -bäumchen sind pflegeleicht, brauchen größtenteils wenig Platz und liefern auch noch köstliche Naschfrüchte. Alles entscheidend für die Pflanzen ist die richtige Erde. Ist der Garten noch so klein, ein paar Beeren passen rein.

Ist der Garten noch so klein, ein paar Beeren passen rein. Dieser Zweizeiler birgt viel Wahrheit in sich. Denn Beerenobst in all seinen Facetten benötigt wirklich nicht viel Platz. Sogar auf dem Balkon oder der Dachterrasse lassen sich die Pflanzen in großen Töpfen ziehen. Beerensträucher sind außerdem pflegeleicht, wenn man ein paar grundlegende Punkte beachtet. Entscheidend ist die richtige Erde.