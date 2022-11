Batshuayi schießt Belgien zu mühevollem Auftaktsieg

Effiziente Belgier jubeln gegen Außenseiter Kanada über einen knappen 1:0-Sieg. Kanadas Star Davies vergab in Halbzeit eins einen Elfmeter.

Mit dem Spiel zwischen dem ewigen Geheimfavoriten Belgien und Kanada ging heute Abend das zweite Spiel der Gruppe F über die Bühne. Und Außenseiter Kanada, das erst zum zweiten Mal nach 1986 bei einer Weltmeisterschaft mit dabei ist, war etwas überraschend von Beginn weg das bessere Team. Nach neun Minuten bekam Alphonso Davies nach einem Carrasco-Handspiel die Chance, per Elfmeter die Führung zu erzielen. Doch der Bayern-Star scheiterte mit seinem schwachen Schuss an Belgiens Schlussmann Courtois. Aber auch in weiterer Folge blieben die Kanadier am Drücker und erspielten sich mehrere Möglichkeiten. Belgien war offensiv praktisch nicht vorhanden und hatte zudem in zwei Szenen Glück, dass es nicht erneut Elfmeter gab. Kurz vor der Pause waren es dennoch die Belgier, die in Führung gingen. Nach einem langen Ball von Alderweireld entwischte Batshuayi und sorgte in der 44. Minute für das überraschende 1:0.