Autobranche ächzt unter Corona

Fast alle Hersteller in den roten Zahlen. Die Autos stauen sich auf den Höfen der Autohändler. Aus Angst vor der Rezession scheuen potenzielle Käufer große Anschaffungen.

Die Coronapandemie hat die Autokonzerne fest im Griff: Nach Daimler präsentierten diese Woche auch Volkswagen und Renault Milliardenverluste für das Krisen-Quartal. Der Rotstift kursiert bereits in der Branche, tausende Stellen fallen weg. Bei Volkswagen schlug wegen des Absatzrückgangs zwischen April und Juni ein Betriebsverlust von 2,4 Mrd. Euro zu Buche.

Zum Vergleich:

Bei Daimler waren es auf vergleichbarer Ebene 1,7 Mrd. Euro. Anders als der Daimler will VW seinen Sparkurs vorerst aber nicht verschärfen. Der Konzern wurde durch den VW-Dieselskandal vor einigen Jahren schon dazu gezwungen und steuern nun bei Bedarf nach. Am stärksten leidet Renault unter der Krise: Die Franzosen fuhren im ersten Halbjahr einen Rekordverlust von 7,3 Mrd. Euro ein.

Optimistischer für das 2. Halbjahr

"Das erste Halbjahr 2020 war durch die Covid-19-Pandemie eines der herausforderndsten in unserer Unternehmensgeschichte", sagte Volkswagens Finanzchef Frank Witter. In den letzten Wochen habe sich jedoch eine Erholung abgezeichnet. Volkswagen blicke daher vorsichtig optimistisch auf das zweite Halbjahr. Für 2020 bekräftigte Witter die Prognose, wonach Auslieferungen und Umsatz deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen werden. Beim operativen Ergebnis geht das Management weiter von einem "gravierenden Rückgang" aus, rechnet aber nicht mit einem Verlust. Auf die geplante Erhöhung der Dividende müssen die Aktionäre aber verzichten. Darüber soll die Hauptversammlung Ende September entscheiden.

Autos stauen sich auf den Höfen

Nach dem Lockdown zur Eindämmung der Pandemie laufen die Fabriken in Europa zwar wieder, die Händler haben geöffnet. Auf ihren Höfen stauen sich jedoch viele Autos, weil die Kundschaft aus Angst vor der Rezession große Anschaffungen scheut. Viele Menschen sind zudem von Arbeitslosigkeit bedroht. Staatliche Kaufprämien kurbeln den Absatz zwar an. Für das Gesamtjahr geht die Branche dennoch von einem deutlichen Absatzminus aus. Volkswagen etwa rechnet in Westeuropa mit einem Marktrückgang von rund 25 Prozent.