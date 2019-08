Auswärtsspiel in Salzburg

FFC Fairvesta Vorderland in Runde 2 zu Gast beim FC Bergheim

Der Auftakt in diese Saison ist geglückt. Der FFC Faivesta Vorderland gewann das West-Derby gegen Wacker Innsbruck mit 2:0. Nun gastiert die Simonelli Elf in Runde 2 beim FC Bergheim. In dieser Partie treffen zwei Erstrunden Sieger aufeinander. Der FFC gewann zum Saisonstart zu Hause gegen Innsbruck mit 2:0. Aber auch der FC Bergheim startete mit einem 3er in die neue Saison. Das Team von Andreas Strasser siegte auswärts bei Aufsteiger Horn mit 2:1. Eine Partie auf Augenhöhe, bei dem die Tagesverfassung eine wichtige Rolle spielt ist also zu erwarten. Jedenfalls will der FFC auch bei der Auswärtspartie in Bergheim punkten und nicht mit leeren Händen nach Hause fahren.