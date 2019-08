Austria mit 1:1 im Topspiel gegen Ried

Die Lustenauer Austria und der SV Ried trennten sich im Topspiel der zweiten Runde der 2. Bundesliga mit einem 1:1-Remis.

Nach dem 3:1-Auftaktsieg im Derby beim Aufsteiger FC Dornbirn ging es für die Lustenauer Austria gleich am 2. Spieltag zu Hause gegen Titelfavorit SV Ried. Und die Hausherren legten sehr ambitioniert los und brachten die Gäste aus Ried immer wieder in Bedrängnis - Kapital konnte aus der Überlegenheit zu Beginn allerdings keines geschlagen werden. So dauerte es bis zur 39. Minute, als Thomas Mayer nach Ronivaldo-Vorarbeit der verdiente Führungstreffer gelang. Mit dem knappen 1:0 ging es auch in die Pause.