Austria Lustenau will mit Sieg an die Bundesliga-Türe anklopfen

Wenn die Mader-Mannen im Auswärtsspiel beim Verfolger Liefering siegen ist die Rückkehr ins Oberhaus fast fix.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel FC Liefering - SC Austria Lustenau

all

all

self

self

Der Gegner - FC Liefering

Die Nachwuchsschmiede des FC Red Bull Salzburg ist für seine unzähligen Talente bekannt, dennoch musste das Team aus Liefering im ersten Spiel nach der Winterpause eine Niederlage gegen St. Pölten hinnehmen. Dennoch steht das von Rene Aufhauser gecoachte Team verdient auf dem zweiten Tabellenplatz. "Liefering verfügt über einen starken und tiefen Kader und ist egal wer auf dem Platz steht ein schwieriger Gegner", erklärt Markus Mader. "Sie haben vielleicht keinen optimalen Start erwischt, dennoch darf man sie niemals unterschätzen. Sie wollen mitspielen, zeigen Kombinationsfußball und pressen früh an. Darauf müssen wir vorbereitet sein". Wie der Kader der Lieferinger am Freitag aussehen wird, ist noch fraglich, da beim FC Red Bull Salzburg gerade der Coronavirus umgeht. Möglicherweise werden einige Liefering-Spieler bei den Profis benötigt. "Damit beschäftigen wir uns nicht, wir wissen, dass es nicht leicht wird, denn alle Spieler sind top ausgebildet und wollen sich beweisen. Mit ihrem Tempo und System sind sie für jede Mannschaft nur schwer zu bespielen", so Mader.