Austria Lustenau will die Erfolgsserie von LASK Linz beenden

Die Mader-Mannen hoffen im Heimspiel gegen die noch ungeschlagenen Oberösterreicher auf Zuwachs an Punkten.

Das Match im Liveticker

Der LASK ist in der Bundesliga seit acht Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen (4S 4U) – wie zuvor nur von 1983 bis 1985 (damals 9 Spiele). Die Linzer Athletiker trafen in jedem dieser acht BL-Spiele gegen Aufsteiger (17 Tore). Die letzte Niederlage gegen einen Aufsteiger war das 0:1 gegen den FC Wacker Innsbruck 2018.

Der LASK ist seit acht Spielen in der Bundesliga gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen (6S 2U) und verlor nur zwei der 12 BL-Duelle – nur gegen den spusu SKN St. Pölten (0) bei so vielen Spielen weniger.

Wenn der SC Austria Lustenau in dieser Saison der Bundesliga traf, dann gingen die Vorarlberger nicht als Verlierer vom Platz (3S 2U). Die beiden BL-Spiele ohne Torerfolg wurden verloren (0:1 in Ried & 0:6 gegen Salzburg). Lustenau erzielte 11 Tore in den ersten sieben BL-Spielen – erstmals so viele zu diesem Zeitpunkt einer Saison.