Austria Lustenau muss in Wolfsberg den Trainereffekt verhindern

Im letzten Auswärtsspiel im Grunddurchgang trifft die Mader-Elf auf die Kärntner.

Der Ticker vom Spiel Wolfsberger AC vs Austria Lustenau

21. SpieltagWolfsberger AC – SC Austria Lustenau Sonntag 17 Uhr;

Das Einstandsgeschenk von Manfred Schmid für die WAC-Fans liegt auf der Hand: Einen Heimsieg gab es im Lavanttal schon länger nicht mehr zu feiern. Acht Niederlagen, ein Remis und ein Sieg Mitte September des Vorjahres gab es in Wolfsberg in dieser Bundesliga-Saison zu sehen. Mit Schmid soll nun die Wende kommen. Im ersten Auftritt unter dem Nachfolger von Robin Dutt geht es am Sonntag (17.00 Uhr) gegen Tabellennachbar Lustenau.

Schmid führte in den ersten Tagen nach der Übersiedlung nach Kärnten viele Gespräche. Der ehemalige Austria-Coach will jeden einzelnen Spieler auf die kommenden Aufgaben einstimmen. "Wir wollen versuchen, Linie und taktische Überlegungen hineinzubringen. Wie schnell wir das umsetzen können, wird man sehen", sagte Schmid am Freitag. Am Vortag kam mit Cem Sekerlioglu als neuem Assistenzcoach ein alter Bekannter aus violetten Zeiten ins Trainerteam. Die Marschroute ist klar: In den abschließenden Spielen des Grunddurchgangs sollen wenn möglich zwei Siege her.

Der WAC liegt einen Punkt hinter den Lustenauern. Nach dem Heimspiel gegen die Vorarlberger steht eine Woche später die Reise nach Ried an. "Wir haben jetzt zwei Spiele, wo wir uns eine richtig gute Ausgangsposition schaffen können für das Play-off. Dann kommen zehn Spiele gegen Mannschaften, die sehr unangenehm sind, die kämpfen, kratzen und beißen. Da gilt es, dagegenzuhalten und eine Kombination zu finden mit der spielerischen Qualität, die im Kader vorhanden ist", analysierte Schmid bei seiner Präsentation.

40 Gegentore in 20 Runden und eine miserable Heimstatistik - die Problemfelder der Wolfsberger sind augenscheinlich. Ein einziges Mal durfte der WAC in der laufenden Saison zu Hause jubeln: über ein 3:1 gegen Hartberg am 17. September. "Mehr Selbstvertrauen und mehr Sicherheit" will Schmid seinen Neo-Team einimpfen, die von Dutt vergeblich gesuchte Balance will der Wiener finden. Der zuletzt erkrankt ausgefallene Torhüter Hendrik Bonmann steht wieder zur Verfügung, Jonathan Scherzer (krank) und Mario Leitgeb (Wade) fallen aus.

In Lustenau wurde derweilen gerätselt. "Bei uns herrscht komplette Unklarheit, weil wir nicht wissen, was er vorhat, welche Spieler er einbauen möchte. Es ist eine Wundertüte für uns", sagte Austria-Trainer Markus Mader. Umso wichtiger sei, sich auf mehrere Szenarien einzustellen. "Der Kader des WAC ist gut und bietet viele Variationsmöglichkeiten. Wir müssen uns in der Defensive verbessern, aber gegen Sturm hat man vor allem in der ersten Hälfte auch einige gute Dinge gesehen", merkte Mader an.

Gegen die Grazer (0:2) stand zur Pause noch die Null, eine Standardsituation brachte den Vizemeister aber auf Kurs. Gegen den direkten Konkurrenten Wolfsberg wäre nun "jeder Punkt enorm wichtig", urteilte Mader. Bei der Vorarlberger Austria drohen mit Torben Rhein (Adduktoren), Hakim Guenouche (Knöchel) und Matthias Maak (Wade) drei Ausfälle, Lukas Fridrikas kehrt nach seiner Gelb-Sperre wieder zurück.

RZ WAC – SC Austria Lustenau Sonntag, 12.03.2023, 17:00 Uhr, Lavanttal-Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Der RZ WAC gewann das erste Duell in der Bundesliga gegen den SC Austria Lustenau auswärts mit 3:1. Für Lustenau war es das erste BL-Spiel gegen einen Kärntner Klub – damit fehlt den Vorarlbergern nur noch ein Bundesliga-Duell gegen einen burgenländischen Vertreter.

Der SC Austria Lustenau traf in jedem der letzten sieben Pflichtspiele gegen den RZ Pellets WAC (14 Tore), der WAC in jedem der letzten fünf Duelle (10 Tore).

Der SC Austria Lustenau verlor in der Bundesliga fünf der letzten sechs Auswärtsspiele – von den ersten vier Auswärtsspielen wurde nur eines verloren. Dennoch halten die Vorarlberger bei 21 Punkten nach den ersten 20 BL-Spielen und damit erstmals bei so vielen zum Vergleichszeitpunkt (Höchstwert zuvor waren 16 Punkte – u.a. 1999/2000).

Der RZ WAC traf in jedem der ersten 20 Spiele – erstmals zu Beginn einer Saison der Bundesliga und als einziges Team in dieser BL-Saison. Saisonübergreifend trafen die Kärntner 22 BL-Spiele in Folge – die zweitlängste Serie des Klubs (27 Spiele von August 2012 bis Mai 2013).

Der SC Austria Lustenau hatte in dieser Saison der Bundesliga 99 Hohe Ballgewinne – nur die SV Ried (81) weniger. Die Vorarlberger gaben 20 Schüsse nach Hohen Ballgewinnen ab. Kein anderes Team kam in dieser BL-Saison nach Hohen Ballgewinnen anteilig danach so oft zum Schuss wie die Vorarlberger (20,2%).

SCR Altach – SV Ried Sonntag 17 Uhr; LASK Linz – FC RB Salzburg Sonntag 17 Uhr; SK Austria Klagenfurt – TSV Hartberg Sonntag 17 Uhr; SK Sturm Graz – FK Austria Wien Sonntag 17 Uhr; SK Rapid Wien – WSG Tirol Sonntag 17 Uhr;

Tabelle:

1.FC RB Salzburg 20 16 3 1 46:12 51

2. SK Sturm Graz 20 12 6 2 32:14 42

3. LASK Linz 20 10 7 3 36:24 37

4. SK Rapid Wien 20 9 3 8 32:24 30

5. FK Austria Wien 20 9 5 6 34:28 29

6. WSG Tirol 20 8 4 8 32:33 28

7. SK Austria Klagenfurt 20 8 3 9 32:36 27

8. SC Austria Lustenau 20 5 6 9 24:35 21

9. Wolfsberger AC 20 6 2 12 35:40 20

10. TSV Hartberg 20 5 2 13 20:39 17

11. SCR Altach 20 4 4 12 20:41 16