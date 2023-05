Ausfahrt mit den Oldtimern in die Skimanufaktur Buch

ZWISCHENWASSER. Viele Mitglieder der Oldtimerfreunde Zwischenwasser mit Obmann Daniel Bachmann, Gemeindeoberhaupt Jürgen Bachmann und Organisator Norbert Bechtold nutzten vor Kurzem bei Traumwetter die Gelegenheit mit ihren PKW-Oldtimern die erste Ausfahrt zu genießen. Die Route führte von Zwischenwasser nach Buch in den Bregenzerwald. Dort hat der Verein aus Zwischenwasser die Vorarlberger Skimanufaktur mit den beiden Geschäftsführern Marcel und Patrick Eberle besucht. In einem fünftägigen Workshop könnten die Kunden in der Skimanufaktur in Buch ihren Ski selbst herstellen. Am 10. September laden die Oldtimerfreunde Zwischenwassser und den ortsansässigen Klubs wie der Männerchor und der Ortsfeuerwehr Zwischenwasser zur siebenten Auflage vom Oldtimer Frühschoppen. Im Vorjahr pilgerten mehr als 1500 Besucher in die neue Location dem ehemaligen Bauunternehmen der Firma Dobler in der Kreuzstraße in Muntlix und sorgten für einen neuen Zuschauerrekord.VN-TK