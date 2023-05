Aus der Traum vom Vizetitel für die Unter-15-Jährigen

Nur die Unter-16-Mannschaft der Akademie Vorarlberg gewann dank dem Treffer von Altenstädtner Damjan Cergic das Auswärtsspiel in Ried. Die Unter-15-Jährigen (3:5) und die U-18-Elf verloren im Oberösterreischen Innviertel ihre Partien. Bitter für die jüngsten Talente des Landes: Trotz dem frühen Zweitore-Vorsprung von Hohenemser Fabio Ebner per Doppelpack (5./10.) und der 3:2-Führung nach Tor von Yasir Mihci (25.) mussten die Schützlinge von Trainer Helmut Hafner eine bittere 3:5-Niederlage einstecken. Somit ist der Vizetitel in der ÖFB Nachwuchsmeisterschaft der Unter-15-Jährigen für die Landesauswahl nicht mehr möglich. Momentan ist die U-15-Truppe Vierter.