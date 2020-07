Aufschrei wegen Männerdominanz beim ORF-"Sommerkabarett"

Nichts zu lachen: Kabarettistin Anita Zieher prangert in einem Facebook-Post an, dass auch heuer wieder nur Männer im Programm des ORF-"Sommerkabaretts" zu finden sind.

Wie jedes Jahr zeigt der ORF diesen Sommer das "Sommerkabarett": An Freitagen im Juli und August sind die Spaßvögel des österreichischen Kabaretts um 20.15 auf ORF1 zu sehen. Start der Reihe war der 03. Juli. Allerdings sorgte das Programm im Vorfeld für Unmut in den sozialen Medien, da keine einzige Frau im Line-up zu finden ist.

Bereits zuvor gab es beim "Sommerkabarett" kaum Frauen, in den letzten vier Jahren stand sogar keine einzige Kabarettistin auf der Bühne. Kabarett-Stars wie Andreas Vitasek, Viktor Gernot, Gery Seidl und Thomas Stipsits treten immer wieder auf, aber Kolleginnen sucht man vergebens. Es scheint fast so, als hätte Österreich keine lustigen Frauen, zumindest nicht, wenn es nach den Programmmachern des ORF geht.

"Mögliche Gründe"

Anita Zieher, selbst Schauspielerin und Kabarettistin, versteht bei diesem Thema keinen Spaß und veröffentlichte deshalb ein Facebook-Posting, das ihren Unmut über die Situation ausdrückt und in dem sie dieses Missverhältnis systematisch unter die Lupe nimmt. Sie listete dabei in humorvoller Manier und durchaus bissig zehn mögliche Gründe dafür auf, dass keine Frauen im "Sommerkabarett"-Programm zu finden sind:

Kabarettistin trifft Nerv

Die Programmierung des @ORF -Sommerkabaretts ist ein Witz! Frauen sind zwar auch 2020 gut, aber leider wieder mal aus. Im Sommerkabarett bekommen nämlich ausschließlich männliche Kabarettisten Sendezeit. Das ist nicht nur heuer so, das war auch 2019, 2018, 2017 so! (1/n)

Corona ist schuld

Der ORF begründete das "Sommberkabarett"-Programm damit, dass aufgrund der Pandemie hauptsächlich Wiederholungen genutzt werden müssten: "Das heurige ORF-1-,Sommerkabarett‘-Programm wurde durch Corona komplett umgestoßen, nur eine der geplanten Aufzeichnungen fand statt. Beim Rest handelt es sich um Wiederholungen. So musste unter anderem das aktuelle Programm von Monica Weinzettl und Gerold Rudle auf 2021 verschoben werden. Dem immer größer werdenden Anteil von Kabarettistinnen trägt der ORF in seinen zahlreichen Sendeflächen Rechnung."

Dabei verweist der Sender auf vergangene Sendungen, in denen durchaus Kabarettistinen aufgetreten sind. Dazu zählen u. a. "Was gibt es Neues", "Ziemlich bester Urlaub", der "Kabarettgipfel", die "Kabarett-WG" oder "Fakt oder Fake". Inwiefern das erklärt, warum das "Sommerkabarett" auch in den Jahren vor Corona ohne Frauen auskommen musste, war nicht zu erfahren.

Sommerkabarett nun doch mit Frauen

Nach dem Aufschrei in den sozialen Medien gibt es nun aber immerhin eine gute Nachricht: Es werden jetzt doch Frauen beim "Sommerkabarett" auftreten, zwei zusätzliche Termine mit Frauen sollen hinzukommen. Wer die Kabarettistinnen sein werden, ist noch nicht bekannt. Nähere Details will der ORF in der kommenden Woche verraten. Offenbar kann der ORF also doch noch ein paar lustige Frauen in Österreich finden.