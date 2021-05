Auf Umwegen Richtung Laterns

Sanierung der L51 sorgt für Verwirrungen in Sachen Umleitung

Zwischenwasser. Von langer Hand geplant und im Vorfeld aus verschiedensten Gründen verschoben, läuft seit Ostern nun die Sanierung der Laternserstraße L51. Bereits vor dem Baustart hat man sich in Sachen Umleitungen beim Landesstraßenbauamt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde die Köpfe für eine bestmögliche Lösung zerbrochen. So wird der Schwerverkehr ausschließlich über die Bergstraße, den sogenannten „Hennabühel“ geführt. Eine Ampelregelung sorgt hier für einige Minuten Verzögerung, eine Alternative dazu eröffnet sich aber so oder so nicht. Für den privaten PKW-Verkehr bis zu 3,5 Tonnen ergibt sich aber eine weitere Route, nämlich wie gewohnt über die L51 bis zum Batschunser Schlössle, mit einem kleinen Umweg über die Straße Daliebis, vorbei an der Lebenshilfe, über die Kapf – und Kirchstraße durch Batschuns und dann weiter wie immer Richtung Laterns. Genau hier herrscht derzeit noch ein Problem. Diese Strecke wird vom Individualverkehr zu wenig genutzt und dies führt bei der Route über den Hennabühel zu einer übermäßigen Belastung und zu Verzögerungen. Nachfragen bei Pendlern und Anwohnern der betroffenen Gebiete zeigen zwar eine gute Disziplin der Fahrer, bestätigen aber auch die mitunter langen Wartzeiten über die Route „Hennabühel“.