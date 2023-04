Auf meine Schwächen ist wenigsten Verlass

Der Buchtipp der Woche: "Auf meine Schwächen ist wenigstens Verlass" von Alexandra Reinwarth

Mal wieder vor Wut im Ton vergriffen? Schon wieder in den Falsche/ die Falsche verliebt? Oder beim Friseur einen Pony schneiden lassen, obwohl man damit schon die letzten drei Mal Scheiße aussah? Willkommen in der wunderbaren Welt der Fehler! Manche passieren nur einmal im Leben, andere macht man immer wieder und einige behält man verdammt ein Leben lang.

Bestsellerautorin Alexandra Reinwarth hat ziemlich viele von ihnen gemacht, und nach unzähligen Versuchen, es irgendwie besser zu machen, hat sie gelernt: Sie machen unser Leben bunter, chaotischer, abwechslungsreicher und alle haben auch meistens zumindest irgendeinen Sinn

Alexandra Reinwarth erzählt witzig und hochunterhaltsam von ihren eigenen Missgeschicken und zeigt, wieviel entspannter und leichter alles wird, wenn man seine Fehler und Macken lieben lernt ganz so, als wären es leicht verkorkste Freunde.