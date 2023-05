Astronomische Preise für Essen beim Miami-GP sorgen für Empörung

Der Grand Prix der Formel 1 in Miami lockte viele Fans und Stars an. Doch die exorbitanten Preise für Speisen und Getränke vor Ort sorgen nun für Gesprächsstoff und Empörung unter den Besuchern.

Unglaubliche Preise auf der Speisekarte: Der Große Preis der Formel 1 in Miami war ein echtes Spektakel, das 270.000 Fans an die Rennstrecke rund um das Hard Rock Stadium in Miami Gardens lockte. Doch neben dem packenden Rennen sorgten vor allem die unverschämten Preise für Speisen und Getränke für Aufsehen.