Ärzte ohne Grenzen verhandeln mit Taliban um Sicherheit

Laura Leyser, Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen, sprach in "Vorarlberg LIVE" über den Einsatz in Afghanistan.

Seit 1979 arbeitet "Ärzte ohne Grenzen" in Afghanistan, lediglich zwischen 2004 und 2009 wurden die Projekte im Land ausgesetzt, nachdem fünf Mitarbeiter ermordet wurden. Laura Leyser, Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen sprach in "Vorarlberg LIVE" über den aktuellen Einsatz in Afghanistan und die Verhandlungen mit den Taliban.