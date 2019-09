Kulturverein feiert ein Vierteljahrhundert mit einer Ausstellung und viel Programm

Die Artenne wird 25. Ein guter Grund, um zu feiern. Sich über Gelungenes zu freuen. Passend zur Artenne als Kulturverein wird das Jubiläum mit einer Ausstellung sowie verschiedenen Veranstaltungen begangen. Als Auftakt wird am Freitag, 13. September, um 19 Uhr eine von Sarah Schlatter kuratierte und gestaltete Ausstellung unter dem Titel „Artenne 25“ eröffnet. Sie inszeniert das Gebäude in der Kirchgasse 6 als begehbares Kunstobjekt. Ausgangspunkt der Installation ist das Archivmaterial in Form von Fotografien, die zur Dokumentation des Veranstaltungsbetriebes aufgenommen wurden. „Großformatige Fotografien von Ausstellungsansichten hängen dort, wo sie vor Jahren entstanden sind. Dadurch überlagern sich an einigen Orten Zeitgeschichten und ermöglichen Einblicke und Vergleiche. Die Artenne ist als Ort und Archiv erlebbar und begehbar“, erläutert Sarah Schlatter. Die Vernissagerede hält Hanno Loewy, musikalisch gestaltet wird der Abend durch „Pietra Bay Pilots“.

Unter dem Titel „Was kann Kultur im ländlichen Raum?“ nimmt die Leiterin des Frauenmuseum Hittisau, Stefanie Pitscheider-Soraperra, eine Woche später regionale Kulturinitiativen in den Fokus. Beginn dieser Veranstaltung am Freitag, 20. September, ist um 20 Uhr. „Die Schurken“ mit Martin Schelling, Stefan Dünser, Goran Kovacevic und Martin Deuring sorgen auch für einen musikalisch spannenden Abend. Am Sonntag, 29. September, wird ab 11 Uhr zu „Jazz in der Artenne“ geladen – hier bringen „Sax.Dot.Com“ mit Egon Rietmann, Norbert Dehmke, Udo Sonnabend und Udo Niederbeuge ein musikalisches Geburtstagsständchen. Ein Fixpunkt der „Artenne“ ist auch heuer die „Lange Nacht der Museen“, die am Samstag, 5. Oktober, stattfindet. Geplant sind dabei Dialogführungen durch die Ausstellung, ein Kinderprogramm sowie Musik von Jorge E. Garcia. Alle Programmpunkte sind auch auf www.artenne.at zu finden.