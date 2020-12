Antenne Vorarlberg-Christkindlradio mit den besten Weihnachtshits

Es ist die schönste Zeit des Jahres und heuer wollen wir diese noch intensiver spüren als bisher.

So backen wir die ersten Weihnachtskekse mit „Last Christmas“ von Wham, dekorieren unsere Wohnungen von Lochau bis Partenen zu Mariah Carey und „All I Want For Christmas“ und schreiben mit unseren Kindern die Wunschzettel ans Christkind zu „Rudolph, The Red-Nosed Reindeer“. Denn was wäre die besinnliche Adventzeit ohne die passende Weihnachts-musik?

Deshalb startet Antenne Vorarlberg wieder das Webradio „Christkindlradio“ und spielt online rund um die Uhr die schönsten Weihnachtssongs aller Zeiten. Heuer ganz neu und einmalig in Vorarlberg: Die beliebten Moderatoren von Antenne Vorarlberg moderieren den ganzen Advent über das Christkindl-Webradio!