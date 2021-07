AMS: Ohne Corona-Kurzarbeit hätte es über 1 Mio. Arbeitslose gegeben

Ohne das Corona-Kurzarbeitsmodell wäre im April 2020 coronabedingt die Zahl der Arbeitslosen laut AMS-Schätzung auf über eine Mio. angestiegen.

39 Prozent der am österreichischen Arbeitsmarkt aktiven Personen waren damals am Höhepunkt der Coronakrise in Kurzarbeit oder arbeitslos vorgemerkt, geht aus einem aktuellen Bericht des Arbeitsmarktservice (AMS) hervor.

245.000 Stellen "gerettet"

Laut AMS wurden im Zeitraum März 2020 bis März 2021 im Schnitt rund 245.000 Stellen durch den Erhalt von Arbeitsplätzen durch Umverteilung der Arbeitsstunden im Unternehmen "gerettet". Der Anteil der Arbeitnehmer in Kurzarbeit an den Aktiv-Beschäftigten war in diesem Zeitraum im Bereich Beherbergung und Gastronomie mit 45,5 Prozent am höchsten, gefolgt von Kunst, Unterhaltung und Erholung mit 34,7 Prozent. Der Durchschnitt über alle Branchen lag bei 11,9 Prozent. Die Daten können sich aus abrechnungstechnischen Gründen noch rückwirkend ändern.