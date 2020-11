Altach mit torlosem Remis gegen die Wiener Austria

Der CASHPOINT SCR Altach und Austria Wien trennen sich mit einem 0:0.

Zum Heimspiel in der 7. Runde der tipico Bundesliga gegen Austria Wien veränderte Trainer Alex Pastoor seine Elf im Vergleich zur Niederlage in Hütteldorf auf insgesamt sechs Positionen. Der zuletzt gesperrte Samuel Oum Gouet kam ebenso in die Startelf wie Mario Stefel, Emanuel Schreiner, Johannes Tartarotti, Daniel Nussbaumer und Anderson.