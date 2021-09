Altach mit Remis im Heimspiel gegen Ried

Der SCR Altach musste sich im heutigen Heimspiel gegen den SV Ried nach frühem Rückstand mit einem 1:1 zufrieden geben.

Für den SCR Altach ging es im heutigen Heimspiel gegen den SV Ried. Dabei wollten die Rheindörfler mit einem Heimsieg zu den aktuell Drittplatzierten Oberösterreichern aufschließen. Doch das Spiel begann denkbar schlecht: bereits in der 2. Minute sorgte Nutz nach Chabbi-Vorlage sehenswert per Hacke für das 0:1. Die Altacher waren sichtlich geschockt und benötigten einige Minuten, um ins Spiel zu kommen und gefährlich zu werden. Mit einer der ersten richtigen Chancen gelang der Ausgleich - Nuhiu schob den Ball nach einem Abpraller mühelos zum 1:1 (24.) ein. Nach einer etwas zerfahrenen Schlussphase der 1. Halbzeit ging es mit diesem Spielstand in die Pause.

Zu wenig zwingende Aktionen

Die erste Möglichkeit in der zweiten Halbzeit hatten die Altacher in der 59. Minute, doch Prokopic agierte nach Edokpolor-Vorarbeit im Strafraum etwas zu umständlich um kan nicht zum Abschluss. Fünf Minuten später bewahrte Martin Kobras sein Team im Duell mit Wießmeier vor einem erneuten Rückstand. In weiterer Folge hatten die Hausherren weiter etwas mehr vom Spiel. Wirklich hochkarätige Chancen gab es aber auf beiden Seiten nicht und so endete das Duell mit einem mehr oder weniger gerechten 1:1.