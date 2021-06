Alljährlicher Frühlingsputz

Viele fleißige Helfer trafen sich zum Jäten auf der Alpe Vollspora.

Tschagguns Jeder Gartenbesitzer weiß wie er seinen Garten pflegen muss, damit es eine gute Ernte gibt. So auch auf der Alpe Vollspora, die kürzlich zum Frühjahrputz anstand.

Schon früh am Morgen waren 35 fleißige Helfer im „Kessi“ und in anderen steilen Hängen der Alpe im Gauertal auf 1300 Meter Seehöhe mit Pickeln unterwegs. Alex Jochum kam sogar zu Fuß aus der Zelfen und war schon einer der ersten auf der Alpe. Er erinnert sich gerne an die Zeiten, als er vor vielen Jahrzehnten als Kleinhirte auf dieser Alpe verbrachte.