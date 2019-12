Alkolenker fährt Auto zu Schrott und flüchtet

Nenzing - Ein 50-jähriger Lenker hat in der Nacht auf Donnerstag in Nenzing sein Auto zu Schrott gefahren und ist danach von der Unfallstelle geflüchtet.

Der Mann war kurz nach Mitternacht auf der L190 in Richtung Feldkirch unterwegs, als er links von der Fahrbahn abkam, eine Leitplanke und in der Folge einen Baum touchierte, so die Polizei.