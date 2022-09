Akustische Experimente

Ein junges Musiker-Duo aus Vorarlberg begeisterte beim Alternativ-Café in Bildstein.

Die Organisatoren des Vereins Kultur in Bildstein freuten sich sehr, dass sie anlässlich des diesjährigen Alternativ-Cafés zwei junge Musiker im Kultursaal begrüßen konnten. Die Dornbirnerin Larissa Schwärzler präsentierte gemeinsam mit dem ebenfalls in der Messestadt geborenen und nunmehr in München lebenden Vincent Rein als Duo „.coat“ Eigenkompositionen, welche Geschichten aus dem eigenen Leben erzählen oder den Gedanken freien Lauf lassen. Das Duo bewegt sich zwischen akustischen und elektronischen Elementen, vermischt reduzierte und virtuose Spielweisen und vermag damit eine intime Atmosphäre zu schaffen. Die Gäste dankten es den beiden Newcomern, die charmant und locker durch den Sonntagvormittag führten, mit großem Applaus.