AK-Präsident Hämmerle: "Oberösterreich zeigt, was Wirtschaft braucht"

Vorarlberg zeige sich gern als Pionier und Vorreiter - dabei zeige das Land Oberösterreich mit der Gründung einer neuen Digi-Tech-Uni als Jahrhundertprojekt, wie es eigentlich ginge, kritisiert AK-Präsident Hubert Hämmerle.

"Obwohl die Wirtschaft im Ländle dringend einen Innovationsschub braucht, hat das Land den Fuß nicht so richtig am Gaspedal", sagt AK-Präsident Hubert Hämmerle. Wie es ginge, zeige aktuell das Land Oberösterreich: Dort wird die Gründung einer neuen Digi-Tech-Uni als Jahrhundertprojekt gefeiert. Die digitale Transformation der Wirtschaft bekomme damit ein Headquarter mit Forschung und Lehre und werde zum Turbo für Fachkräfte und Innovation. "Das ist genau das, was dem Ländle auch guttun würde", zeigt sich der AK-Präsident begeistert.

Hämmerle: Chance verpasst

Nachdem der Bund angekündigt habe, man wolle künftig mehr wichtige Infrastruktur auch in die Bundesländer verlagern, hätte sich Vorarlberg für eine neue Digi-Tech-Uni geradezu angeboten, so Hämmerle. Schließlich sei das Ländle für die Alpenrepublik ein nicht unwesentlicher Produktionsstandort und es verfüge weiter über keine eigene Universität. "Es ist schon verwunderlich, dass man sich von Landesseite mit diesem Thema nicht intensiver auseinandergesetzt hat", wundert sich Hämmerle. Schließlich rede man immer vom Bau internationaler Leuchttürme. "Eine Digi-Tech-Uni wäre genau so ein Leuchtturm, mit dem die Transformation von Digitalisierung in Wertschöpfung vor allem in der produzierenden Wirtschaft möglich wäre. Leider ist diese Chance – Stichwort: Facharbeitermangel – an uns vorbei gegangen. Im Ländle erfreut man sich derweilen aber immerhin an der Eröffnung von Billig-Hotels", so der AK-Präsident abschließend.