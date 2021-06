Ärztekammer: stärkere Kontrolle von "3G-Regel"

Die Ärztekammer fordert eine "strengere Einhaltung und Kontrollen" der "3G-Regel" ("Getestet, genesen, geimpft") zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie.

Die Ärzteschaft in Wien beobachte mit Sorge einen relativ sorglosen Umgang mit dieser Regel, warnte Präsident Thomas Szekeres am Dienstag in einer Aussendung.