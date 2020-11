Acht Ländlevereine wurden von der STRUMA bestraft

Hart durchgegriffen hat der Straf- und Meldeausschuss in seiner Sitzung in Betreff der fehlenden Lizenzen für die Übungsleiter in den Kampfmannschaften für die Herstsaison 2020. Acht Ländlevereine müssen nun für die fehlende Trainerausbildung tief in die Tasche greifen. Die höchste Ordnungsstrafe erhielt Landesligaklub Sulzberg wegen dem Wiederholungsfall von 1200 Euro aufgebrummt.