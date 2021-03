A14 bekommt Anlage zur Verkehrsbeeinflussung

Die Vorarlberger Rheintalautobahn (A14) wird mit fast 20-jähriger Verspätung mit einer Verkehrsbeeinflussungsanlage ausgestattet.

Im Jahr 2024 sollen im Abschnitt zwischen der Landeshauptstadt Bregenz und Dornbirn entsprechende digitale Einrichtungen errichtet werden, kündigten die Straßenbaugesellschaft Asfinag und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Freitag an. Zudem werden an der A14 in Wolfurt und Lauterach zwei Verkehrskontrollplätze eingerichtet.