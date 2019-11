93-Jähriger baut schweren Unfall beim Einparken

Ungewöhnlicher Unfall eines Montafoner Rentners endet mit Totalschaden am Auto.

Ein laut Polizei Vorarlberg "ungewöhnlicher Unfall" ereignete sich am Montag in St. Anton im Montafon. Ein 93-jähriger Montafoner lenkte gegen 15:20 Uhr seinen Pkw auf einen Parkplatz in einer Nebenstraße zur L 188 (Montafonerstraße). Beim Einparkieren rutschte der Lenker mit seinem Fuß vom Bremspedal ab und drückte anschließend auf das Gaspedal, was den Pkw wieder beschleunigte.