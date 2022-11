53 Delikte: Gesuchte Ungarin am Grenzübergang Hörbranz verhaftet

Am Mittwoch (23. November 2022) hat die Bundespolizei eine ungarische Staatsangehörige hinter Gitter gebracht. Die Frau wurde seit fast fünf Jahren per Haftbefehl wegen Eigentums- und Gewaltdelikten gesucht.

Am Mittwochmorgen stoppten Lindauer Bundespolizisten am Grenzübergang Hörbranz (BAB 96) ein in Ungarn zugelassenes Fahrzeug und kontrollierten die Insassen. Bei der Fahndungsüberprüfung einer 27-jährigen Mitfahrerin stellten die Beamten fest, dass gegen die Ungarin bereits seit Februar 2018 ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Berlin-Tiergarten vorlag. Der Gesuchten wird vorgeworfen, allein im August und September 2017 sieben Eigentums- und Gewaltdelikte, zum Teil durch gemeinschaftliche Ausführung, begangen zu haben. Die strafbaren Handlungen reichten von einfachen Ladendiebstähle bis hin zu nicht bezahlten Taxifahrten und Restaurantbesuchen. Die Ungarin schreckte dabei nicht davor zurück, Gewalt gegen die Zeugen anzuwenden.