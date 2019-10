5000 Runden für Kambodscha

Rankweiler Pfadfinder liefen gemeinsam mit der Bevölkerung für die gute Sache

Rankweil. Eines ist immer gewiss: Wenn die Rankweiler Pfadfindergruppe ein Projekt in die Hand nimmt, dann passiert was Großes. So auch beim „Rundenlauf für Tani“ zugunsten einer Zukunft für Kinder in Kambodscha. Tani ist ein 2008 gegründeter Vorarlberger Verein, der es sich zum Ziel gemacht hat der nächsten Generation in dem südostasiatischen Land eine menschenwürdige Zukunft zu ermöglichen. In dem rund 100 Kilometer südlich der Hauptstadt Phnom Penh errichteten Kinderdorf Tani leben derzeit rund 40 Kinder, die allesamt aus ärmsten Verhältnissen stammen.