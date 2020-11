5 tolle Kinderbücher für Weihnachten bei "Das Buch"

Fünf Buchtipps für Kinder, die sich als perfektes Weihnachtsgeschenk eignen und versandkostenfrei nach Hause geliefert werden.

1. "Alle Farben des Lebens" von Lisa Aisato

Niemand illustriert die Hoffnungen, Ängste und Träume der Menschen so berührend wie Lisa Aisato. Für 'Alle Farben des Lebens' hat sie ihre besten Bilder ausgewählt - sowohl Klassiker als auch bisher unveröffentlichte Illustrationen. Zusammen mit poetischen Sätzen begleiten sie uns durch das Leben. Sie erzählen von Liebe, Sorge und großer Freude. Von der Kindheit, in der die Sommer besonders grün und die Winter besonders weiß sind.

2. "Einstein" von Torben Kuhlmann

So ein Mist - jetzt hat die kleine Maus doch tatsächlich das große Käsefest verpasst! Kurzerhand dreht sie sämtliche Uhren zurück, die Zeit lässt sich dadurch aber nicht beeinflussen. Doch wenn es um Käse geht, werden Mäuse bekanntlich erfinderisch. Wird ihre Zeitreise am Ende doch noch gelingen?

3. "Schneeglück zu verschenken" von Heyjin Go

Das hat der Bär noch nie gesehen: Das Wunder fallender Schneeflocken. Lärm hat ihn aus dem Winterschlaf geweckt, verärgert ist er nach draußen gestapft. Und jetzt dieser Zauber!Er will das Schneeglück mit seinen Freunden teilen. Aber die zwei Girlitze sind in die Wärme gezogen. Was soll der Bär nun tun?