41-Jähriger droht Kurz mit Tod und Sprengung der Hofburg

Eine 41-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung hat am Montag in einem Posting auf seinem Facebook-Profil Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit dem Umbringen bedroht und die "Sprengung der Hofburg" angekündigt.

Da der Mann in seiner Heimatgemeinde polizeibekannt war, nahm man die Drohung ernst und schaltete das LVT ein. Der Mann wurde Dienstagabend festgenommen, er soll in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert werden, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit.