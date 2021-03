21 Nachwuchsläufer hoffen auf Spitzenplatzierungen

Am Semmering gehen die alpinen Schülermeisterschaften über die Bühne

Der Vorarlberger Skiverband hat für die vom 2. bis 5. März am Semmering stattfindenden österreichischen Schülermeisterschaften (alpin) 21 Rennläuferinnen und Rennläufer nominiert. VSV-Schülertrainer Marcel Schoder geht optimistisch in die Wettkämpfe: „Wir glauben an unsere Schüler. Wenn sie ihre Trainingsleistungen in die Rennen umsetzen können, werden wir einige Spitzenplatzierungen herausfahren.“ Neben Schoder sind auch die Trainer Manuel Kaufmann und Peter Obkircher (Kooperationstrainer in Stams) für die Betreuung der Vorarlberger Sportlerinnen und Sportler zuständig.



Gefahren werden am Semmering Slalom und Riesentorlauf, die Super-G-Rennen für die Klassen U15 und U16 werden erst Mitte März am Pass Thurn gefahren.



Super-G Mitte März im Pass Thurn