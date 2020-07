160 offene Lehrstellen in der Vorarlberger Industrie

Eine aktuelle Umfrage bei der heimischen Industrie bestätigt den Bedarf an zusätzlichen Lehrlingen.

Rund 160 Lehrstellen in der Vorarlberger Elektro-, Metall-, Lebensmittel- und Textilindustrie sowie der Verpackungsbranche sind noch zu vergeben, informiert die Wirtschaftskammer Vorarlberg am Freitag via Aussendung. Knapp 400 Lehrstellen wurden von der Vorarlberger Industrie bisher fix zugesagt.