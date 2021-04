12.500 Erstimpfungen diese Woche in Vorarlberg

Am Mittwoch wird in Vorarlberg die nächste Corona-Impfrunde gestartet, berichtet Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher.

Diese besteht ausschließlich aus Erstimmunisierungen: Rund 12.500 Vorarlberger erhalten bis Sonntagabend ihre erste Teilimpfung. Weitere 300 Einheiten folgen gleich am Montag darauf.

Über 50-Jährige werden geimpft

Immunisiert werden diese Woche über 50-jährige Personen (altersmäßig absteigend) und in Phase 2 bzw. 3 definierte Berufsgruppen. In allen Fällen handelt es sich um Erstimpfungen. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer sowie AstraZeneca.

Fünf Impfstraßen

Insgesamt werden fünf Impfstraßen eingerichtet, wieder in Dornbirn und Bregenz, Nenzing, Hirschegg sowie Bezau.

Ab dieser Woche ist ein Pilot in fünf Ordinationen im Land gestartet. Die beteiligten Praxen befinden sich in den Gemeinden bzw. Talschaften Lech, Klostertal, Montafon, Bregenzerwald und im Leiblachtal. Der Testlauf dient insbesondere dazu, die technischen Abläufe zu erproben. Eine Ausrollung auf alle Ordinationen ist aber erst geplant, wenn ausreichend und geeigneter Impfstoff zur Verfügung steht und der Zeitfaktor der Impfungen nicht mehr so entscheidend ist wie derzeit.