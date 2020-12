117 Coronafälle weniger - Tendenz geht Richtung 2.000

Am Mittwochmittag sind in Vorarlberg 2.175 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Erneut übertraf die Zahl der Genesenen die Zahl der Neuinfektionen.

Die Corona-Zahlen in Vorarlberg fallen weiter. Bei anhaltender Tendenz wird Vorarlberg bald wieder weniger als 2.000 aktive Corona-Infizierte haben. Bis Mittwoch 12 Uhr fiel die Zahl um weitere 117 Personen auf nunmehr 2.175 Fälle. 174 Genesenen stehen 57 Neuinfizierte gegenüber.

Damit gibt es in Vorarlberg in Summe 16.187 bestätigte Coronafälle und 13.876 genesene Personen.

Zahlen in den Bezirken

Zahlen in den Gemeinden

Neben den Coronafällen in den Vorarlberger Gemeinden gibt es auch 54 aktiv infizierte Personen, die ihren Wohnsitz nicht in Vorarlberg haben.

Situation in Spitälern stabil

Am Dienstag wurden 10 COVID-19-Erkrankte in den Spitälern aufgenommen, teilt das Land am Mittwoch mit.