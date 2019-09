100 Jahre Obst- und Gartenbauverein Alberschwende

Ein ganzes Gartenjahr steht beim Obst- und Gartenbauverein Alberschwende unter dem Motto „Vom Garta ufa Tisch“. Am 29.09.2019 von 10:00 - 16:00 Uhr steigt die große Herbstveranstaltung auf dem Areal zwischen Dorfplatz und Fußballplatz Alberschwende.

In einem schnelllebigen und digitalisierten Zeitalter gewinnt die Selbstversorgung und die Arbeit im Garten stark an Bedeutung. Gartenarbeit ist Selenbalsam und Ausgleich zum Alltag! Das große Interesse an den Kursen und Events bestätigen den Obst- und Gartenbauverein Alberschwende in seinem Tun. Fast jeder zweite Haushalt in Alberschwende ist bereits Vereinsmitglied!