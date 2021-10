1.341 Corona-Infizierte in Vorarlberg

Am Mittwoch gab es insgesamt 134 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Vorarlberg. Donnerstagmorgen wurden 25 neue Fälle verzeichnet.

Stand Donnerstag, 8 Uhr: Die 7-Tages-Inzidenz in Vorarlberg ist am Mittwoch wiederum deutlich auf 240 gestiegen. Am Mittwoch wurden 134 Neuinfektionen verzeichnet. Damit sind aktuell 1.341 Personen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert.