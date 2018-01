„What geht da online App?“

Spannender Workshop in St. Arbogast

Götzis Referentin Leonie Dreher (Medienpädagogin) nahm die Teilnehmer am vergangen Freitag mit auf eine spannende Reise in die digitale Welt der Kinder und Jugendlichen. Eine Auseinandersetzung mit der Digitalisierung ist unerlässlich. Die Welt der Kinder und Jugendlichen hat sich verändert. Heutzutage geht es oft nicht so sehr darum Informationen zu erhalten. Sondern die vielen Informationen zu prüfen. Wie zuverlässig sind die Quellen? Was ist „wahr“?

„Wenn wir uns in die digitale Welt der Kinder und Jugendlichen einlassen, sind wir ihrer Lebenswelt sehr nahe und können vieles mit anderen Augen sehen“, so Dreher. Die Teilnehmer durften dann auch gleich eine Ente aus LEGO bauen. Jede Ente schaut etwas anders aus, trotzdem sind alle Enten. Auf die Sichtweise kommt es an und oft gibt es kein richtig oder falsch. YouTube, musical.ly, Snapchat, Minecraft & Co wurden genau unter die Lupe genommen um mit digitalen Medien Kinder und Jugendliche zu erreichen. „Gerade jüngere Kinder brauchen Unterstützung und Anleitung in der digitalen Welt. Wenn sie damit alleine gelassen werden sind sie überfordert“, erklärt Dreher.