Was sagen die Stars vor dem Trans Vorarlberg Triathlon

DIE STARS, OK-TEAM VOM TRANS VORARLBERG TRIATHLON IM INTERVIEW

Zunächst ist der Nachwuchs an der Reihe, bevor sich ab 19 Uhr die Erwachsenen auf einer Distanz von 400 Metern Schwimmen und 2900 Metern Laufen messen. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start der jeweiligen Klasse möglich.

Meet & Greet mit den Stars

Am Freitag findet um 16.30 Uhr beim Ziel des Aquathlons ein Meet & Greet im Bregenzer Strandbad inklusive Autogrammstunde mit den Topathleten statt. Unter anderem sind Yvonne Van Vlerken, Sebastian Neef, Michael Göhner, Martin Bader, Helmut Berger, Roman Deisenhofer, Thomas Steger, Bianca Steurer, Nina Brenn, Lisa-Maria Dornauer, Per Bittner oder Alexander Schawalder vor Ort. Eine perfekte Gelegenheit, mit den Stars des Trans Vorarlbergs persönlich in Kontakt zu kommen, Fotos zu machen und fachzusimpeln.

Trans Kid – Spaß im Vordergrund

Am Freitag Nachmittag lockt der Trans Kid den Nachwuchs ins Strandbad Bregenz. Der Startschuss fällt um 14.30 Uhr. Jeder Teilnehmer erhält eine Medaille, der Spaß am Sport steht im Vordergrund. Anmeldungen sind vor Ort möglich.

Aquathlon-Sprint-Night-Race

zählt zum Skinfit Junior Cup

Freitag, 25. August

Start: Strandbad Bregenz, Schwimmen im Bodensee, Lauf rund um das Festspielhaus

17.30 Uhr Schüler D: 50 m Schwimmen/500 m Laufen

18.00 Uhr Schüler B/C: 100 m Schwimmen/1100 m Laufen

18.30 Uhr Schüler A/Jugend: 200 m Schwimmen/1700 m Laufen

19.00 Uhr Start restliche Altersklassen: 400 m Schwimmen/2900 m Laufen

Facts Trans Kid

Datum: Freitag, 25. August im Strandbad Bregenz

Start: ab 14.30 Uhr

Familienstaffel mit Luftmatratze: Kinder zwischen 3 und 6 Jahre

Ablauf: Ein Erwachsener und ein Kind im Alter zw. 3 und 6 Jahren schwimmen zusammen mit einer Luftmatratze ca. 50 Meter, dann gilt es, zusätzlich 50 Meter lang ein Tablett mit einem Becher Wasser ins Ziel transportieren. Bitte Luftmatratze mitbringen!

Jedes Kind erhält eine Medaille (keine Siegerehrung)

Kinderbewerb: Kinder zwischen 7 und 12 Jahre

Distanz: 50 m Schwimmen, 100 m Laufen – jedes Kind erhält eine Medaille (keine Siegerehrung)

Infos und Anmeldung: www.vorarlberg.at/bewegt