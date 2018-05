Vorstand von „jugendornbirn“ wiedergewählt

Beeindruckender Jahresbericht über vielfältige Jugendbeteiligungsprojekte.

Dornbirn. In seiner kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung hat der Vorstand von „jugen d ornbirn“ unter der Leitung von Obmann Christian Weiskopf einen beeindruckenden Jahresbericht vorgelegt. Vielfältige Jugendbeteiligungsprojekte wurden in Kooperation mit anderen ähnlichen Jugendeinrichtungen durchgeführt. Besondere Highlights waren 2017 die Durchführung einer Jugendstudie zum Thema „Demokratie lernen“ Hierwurden 870 Jugendliche befragt. Aber auch die Klassensprechertreffen und die Schülerfachtagung im Februar und Oktober, die Teilnahme in der Jungen Halle, die Umsetzung von Demokratieprojekten, die „Lange Nacht der Partizipation“, die Auseinandersetzung mit den Themen „Rechte und Pflichten der KlassensprecherInnen“, „Hass im Netz“ und „Das öffentliche Gespräch in der Demokratie“ sowie die Neuauflage des Mobbingflyers waren wichtige Themen.

Der Verein zeichnet sich durch besonders freiwilliges Engagement aus. Mit Angelika Rusch, Elmar Huber, Manuel Sauerschnig, Christian Weiskopf, Susanne Fritz, Volkan Damar, Andreas Fussenegger, Theresia Gröchenig, Nora Ledermüllner, Bahar Moradi-Kdiabad, Thomas Gangl und Elmar Luger hat der neu gewählte Vorstand sich bereit erklärt, auch in den kommenden drei Jahren die Geschicke des Vereins zu lenken. Stadtrat Julian Fässler bedankte sich für das außergewöhnliche Engagement und freut sich auf die nächsten Projekte. „Dieses Engagement ist einzigartig und die Ergebnisse in der Jugendbeteiligung für Dornbirn höchst erfreulich“ so der Stadtrat. „Seit 1996 werden Jugendbeteiligungsprojekte in Dornbirn umgesetzt. Es gilt, die demokratischen Entwicklungen wohlwollend kritisch zu begleiten und Jugendliche in ihrer Informationskompetenz und politischen Bildung zu stärken. Jugendkoordinator Elmar Luger bedankt sich herzlich bei den Systempartnern wie aha, ojad, Schulen, FH Vorarlberg, Zukunftsbüro und Messe Dornbirn sowie die Fördergeber Stadt Dornbirn und Land Vorarlberg, ohne die solche Projekte nicht möglich wären.