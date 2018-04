Vorarlbergerin Laura Bilgeri wird die neue Stimme für "Google Play" Spot

Schwarzach - Die Vorarlbergerin Laura Bilgeri feiert ein weiteres Highlight in ihrer jungen Karriere - sie wird die Stimme in einem neuen "Google Play" Spot.

Letztes Jahr feierte Laura ihren ersten Kino-Blockbuster “The Recall”, in dem sie mit Actionstar Wesley Snips vor der Kamera stand und sich damit ihre erste Kino-Rolle in den USA angelte. Jetzt schafft sie ein weiteren Durchbruch in ihrer beruflichen Laufbahn.

Auf ihrem Instagram-Account postete sie kürzlich “Excited to be the VOICE for the new ‘Google Play’ Spot”. In Zukunft wird man also die bezaubernde Stimme von Laura Bilgeri , die bereits durch ihr akzentfreies Englisch Hollywood-Entscheider erstaunte, im neuen Spot für Giftcards für den Google Play Store zu hören bekommen.