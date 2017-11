"The Recall": Das erste Interview mit Laura Bilgeri

Heute Nachmittag ist Schauspielerin Laura Bilgeri zusammen mit Hollywood-Star Wesley Snipes in Altenrhein gelandet. Heute Abend werden sie im Metro Kino in Bregenz ihren neuen Film "The Recall" vorzustellen. VOL.AT hat mit der Vorarlbergerin gesprochen.

“Ich bin überglücklich, dass ich ich Wesley überzeugen konnte, in meiner Heimat meinen ersten großen Hollywood-Film präsentieren zu dürfen. Diesen Moment werde ich nie vergessen und ich freue mich wahnsinnig auf heute Abend”, sagt Bilgeri im VOL.AT-Interview.

Die Zuseher dürften sich heute Abend auf einen actionreichen und lustigen Film freuen. “Wesley ist unglaublich lustig. Meiner Meinung sollte er mehr Comedy machen”, erzählt die Schauspielerin.