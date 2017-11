Laura Bilgeri im VOL.AT-Livetalk

Nach der Premiere ihres Films "The Recall" am Donnerstag, war Laura Bilgeri im Live-Talk bei uns und sprach über ihr Leben in Amerika, Castings und wie man in Hollywood auf sich aufmerksam macht.

Erst am Donnerstag schritt sie bei der Premiere von “The Recall” über den roten Teppich im Bregenzer Metro Kino. Was sie für die Zukunft geplant und an welchen Projekten sie gerade arbeitet, wie wichtig sie die aktuelle Debatte über sexuelle Belästigung in Hollywood empfindet und wie man sich gegen hunderte Konkurrenten durchsetzt erfahrt man im Livetalk.