Zwei Pkw waren am Mittwoch Abend in einen Unfall in Dornbirn-Schwefel involviert. - © VOL.AT/Rauch

Am Mittwoch Abend ereignete sich in Dornbirn-Schwefel auf Höhe von Mercedes Schneider ein Unfall mit zwei Pkw. Eines der beiden Fahrzeuge wurde dabei auf die Seite geschleudert. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Erhebungen zum Unfallhergang dauern an.