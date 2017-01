Vorarlberg: Tödlicher Unfall auf der Geißspitze

Der 38-Jährige war am Montag mit zwei weiteren Männern (33 und 42 Jahre alt) gemeinsam von der Lindauerhütte aus auf die 2.334 Meter hohe Geißspitze gewandert. Auf dem Gipfel angekommen, wollten sie zunächst dem Grat nach über die Kreuzspitze in Richtung Öfapaß weitergehen. Als das weglose Gelände zunehmend schwerer wurde, kehrten sie jedoch um. Dabei rutschte der vorangehende 38-Jährige auf dem gefrorenen Grasboden aus und stürzte zirka 300 Meter in die Tiefe. Dadurch zog er sich tödliche Kopfverletzungen zu.

Die Geißspitze (rote Markierung) – Foto: Screenshot/Vorarlberg Atlas © Die Geißspitze (rote Markierung) – Foto: Screenshot/Vorarlberg Atlas

(Red.)