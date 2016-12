Vorarlberg: Kabelbrand in Dornbirn führt zu Stromausfall

Ein Kabel in einer Trafostation schmorte durch. - © dpa /Symbolbild

Dornbirn – Am Montagnachmittag ist in einer Trafostation in Dornbirn ein Kabel durchgebrannt. Daraufhin kam es zu einem Stromausfall in Teilen Dornbirns – rund 2.100 Haushalte blieben ohne Strom.