Vorarlberg: BevÃ¶lkerung in Zukunftsarbeit miteinbeziehen

Bereits die letzte Veranstaltung im jahr 2015 war ein Erfolg. - © Büro für Zukunftsfragen/Horst Huber

Zum zweiten Mal veranstalten das Land Vorarlberg und Kooperationspartner die Lange Nacht der Partizipation an der FH Vorarlberg in Dornbirn. Insgesamt 27 innovative Projekte aus Vorarlberg, Süddeutschland, Tirol, Liechtenstein und der Schweiz werden am Donnerstag, 18. Mai präsentiert. „Menschen, die sich für Beteiligung interessieren, sollen sich untereinander vernetzen“, betont Landeshauptmann Markus Wallner.