Volkshochschule Götzis bleibt ein Erfolgsmodell

Umsatz knackt die Zwei Millionen Grenze

Götzis. Höchst erfreuliche Zahlen präsentierte die Volkshochschule Götzis, allen voran Obmann Wolfgang Türtscher, bei der kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung am Götzner Garnmarkt. Zehn Prozent mehr Besucher bzw. ein Plus von zwölf Prozent an Veranstaltungen, oder anders ausgedrückt fast 10.000 Teilnehmer in knapp 750 verschiedenen Kursen. Die Schwerpunkte lagen dabei erneut eindeutig beim sogenannten zweiten Bildungsweg: Basisausbildung vor allem in Form von Sprachkursen, die Möglichkeit zum verspäteten Pflichtschulabschluss oder eine Berufsreifeprüfung. Für Geschäftsführer Stefan Fischnaller ist eines klar: „Der Trend zur Erwachsenenbildung verstärkt sich Jahr für Jahr.“ 1990 gegründet hat sich laut Fischnaller vor allem der Umzug in das neue Gebäude am Garnmarkt im Jahr 2013 positiv in den Zahlen bemerkbar gemacht, was sich auch auf den Umsatz niederschlägt, der die Zwei Millionen Euro Schallmauer knacken konnte. Offen gibt er zu, dass viele Sprachkurse Deutschförderungen für Asylwerber sind, geht aber auch hier in die Offensive und bekennt sich dazu Menschen, die im Land bleiben zu unterstützen und weiterzubilden, denn so Fischnaller ein Deutschkurs koste weniger als ein Monat Mindestsicherung. Mit der neuen Datenschutzverordnung, der Ausbau der Aktivitäten in Feldkirch und der anvisierten noch stärkeren Vermietung an externe Partner stehen dann auch die nächsten Herausforderungen an.